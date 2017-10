Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 10/10/2017

Primeira Leitura (Jn 3,1-10)

Leitura da Profecia de Jonas.

1A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas, pela segunda vez: 2“Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu te vou confiar”. 3Jonas pôs-se a caminho de Nínive, conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande; eram necessários três dias para ser atravessada. 4Jonas entrou na cidade, percorrendo o caminho de um dia; pregava ao povo, dizendo: “Ainda quarenta dias, e Nínive será destruída”.

5Os ninivitas acreditaram em Deus; aceitaram fazer jejum, e vestiram sacos, desde o superior ao inferior. 6A pregação chegara aos ouvidos do rei de Nínive; ele levantou-se do trono e pôs de lado o manto real, vestiu-se de saco e sentou-se em cima de cinza. 7Em seguida, fez proclamar, em Nínive, como decreto do rei e dos príncipes: “Homens e animais bovinos e ovinos não provarão nada! Não comerão e não beberão água. 8Homens e animais se cobrirão de sacos, e os homens rezarão a Deus com força; cada um deve afastar-se do mau caminho e de suas práticas perversas. 9Deus talvez volte atrás, para perdoar-nos e aplacar sua ira, e assim não venhamos a perecer”.

10Vendo Deus as suas obras de conversão e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal, que tinha ameaçado fazer-lhes, e não o fez.

Responsório (Sl 129)

— Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir?

— Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz! Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece!

— Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão, eu vos temo e em vós espero.

— Espere Israel pelo Senhor mais que o vigia pela aurora! Pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa.

Evangelho (Lc 10,38-42)

Naquele tempo, 38Jesus entrou num povoado, e certa mulher, de nome Marta, recebeu-o em sua casa. 39Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor, e escutava a sua palavra. 40Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: “Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha, com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar!” 41O Senhor, porém, lhe respondeu: “Marta, Marta! Tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. 42Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada”.

Nada é mais essencial do que estarmos aos pés de Jesus

Estarmos aos pés de Jesus para escutá-Lo, para silenciar o coração e deixar que Ele reine sobre nós

“Marta, Marta! Tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada” (Lucas 10,41-42).

Marta era amiga de Jesus, uma mulher de Deus e serva do Senhor. Marta era uma mulher de proximidade maior com Ele, a grande amiga. Tanto ela, como sua irmã Maria e seu irmão Lázaro, tinham um lugar único no coração de Jesus. Ele fazia questão de estar na casa deles.

Marta tem algo que Jesus chama à atenção, porque, quando amamos nossos amigos, queremos cuidar deles. Como Jesus amava demais Marta, Ele quis chamar a atenção dela, mas, na verdade, foi ela quem chamou a atenção d’Ele primeiro. Ele chegou na casa deles e, acostumado a estar ali tantas vezes, Marta continuou com suas ocupações, com seus afazeres; enquanto Maria foi dar atenção a Jesus.

O que é Marta senão cada um de nós, atarefados, preocupados, ocupados com tantas coisas da correria da vida, da rotina da vida que nos impede, muitas vezes, de nos centrarmos para estar aos pés de Jesus? Estamos com Jesus, somos amigos d’Ele, nós O amamos e servimos, mas nosso coração não centra n’Ele, e nos deixamos levar pela ansiedade da vida, pelas preocupações, inclusive, com as coisas de Deus.

É muita coisa para fazer na igreja! São os trabalhos pastorais, as coisas para resolvermos! A mesma coisa eu digo de uma mãe, de um pai de família que estão sempre muito ocupados e atarefados, têm muita coisa para fazer, mas, às vezes, falta fazer o essencial. E esse essencial direciona tudo mais.

Nada é mais essencial do que estar aos pés de Jesus. E estar aos pés d’Ele não é para dizermos o que temos no coração, mas é para escutá-Lo, para silenciar o coração e deixar que o Mestre reine sobre nós, para que Ele esteja no controle da nossa própria vida.

Quando fazemos essa escolha fundamental e essencial, quando escolhemos deixar as coisas importantes para dar primazia ao amor de Deus, isso jamais nos será tirado, pelo contrário, é isso que vai enriquecer, dar sentido e valor a nossa vida.

Que saibamos fazer escolhas essenciais, e a primeira delas é escolher estar aos pés de Jesus.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo

Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook