UniFil recebe alunos do Meprovi no dia da criança universitária

Alunos do Meprovi participam nesta terça-feira (dia 10) de diversas atividades na UniFil durante o evento “Um dia de criança universitária”. Eles vão conhecer alguns setores da universidade, em programação que envolve estudantes e professores de seis cursos: Biomedicina, Educação Física, Gastronomia, Medicina Veterinária, Nutrição e Psicologia.

As crianças terão a oportunidade de circular pelos laboratórios e fazer observação em microscópios, receber orientação nutricional com informações sobre alimentação saudável, participar de dinâmicas para fortalecer vínculos e autoestima, se divertir com recreação e brincadeiras, interagir com pets do projeto “Focinhos que Salvam” e saborear um bom lanche.

Um grupo vai visitar a UniFil pela manhã, das 9 às 12 horas, e outro à tarde, das 14 às 17 horas. São 20 alunos do Meprovi por período. A atividade comemorativa ao Dia da Criança é organizada pela Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários.

Asimp/UniFil