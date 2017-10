Palestras e blitz da saúde integram ações do Outubro Rosa da Unimed Londrina

Colaboradores e médicos cooperados prestarão voluntariamente serviços gratuitos à comunidade

Valorizar a autoestima feminina requer atenção redobrada com a saúde da mulher. É pensando nisso que as equipes de Responsabilidade Social e Marketing & Comunicação da Unimed Londrina organizam nos próximos dias ações em comemoração ao Outubro Rosa.

Neste mês o programa Unimed Solidária traz quatro palestras gratuitas que serão ministradas em diversos pontos da cidade por colaboradores e médicos cooperados voluntários. Na próxima terça-feira, dia 10, a ginecologista, Inês Sanches, conversará com o público sobre o câncer de mama. Será às 14h, na Comunidade Evangélica Visão de Deus Vivo da Última Hora (Rua José Roberto Buch, 410). Na semana seguinte, dia 17, a enfermeira da Unimed, Maria Fernanda Manoel, abordará a saúde feminina, a partir das 14h, no Serviço de Convivência – Viva Vida União da Vitória (Rua da Cidadania, 299). Na terça, dia 24, a enfermeira Anna Paula Mesquita falará sobre a sexualidade da mulher, às 14h, na Escola Municipal Irene Aparecida Silva (Rua Olinto Pedrialli, 255). Para finalizar as atividades do mês, no próximo dia 31, a médica dermatologista, Sabrina Lacerda, discutirá os cuidados com a pele. Neste dia, os estudantes do curso de Estética da Unopar oferecerão serviço de atendimento gratuito e haverá sorteios de produtos de beleza para a população. Esta atividade será às 14h, no Cras Sul A (Av. Guilherme de Almeida, 2260).

Além das ações do projeto Unimed Solidária, no próximo dia 20, a partir das 17h, a Unimed Londrina realizará a "Blitz da Saúde", no Aterro do Lago Igapó. A ação contará com uma equipe de enfermagem do Unimed Saúde, que irá aferir pressão arterial e realizará o teste de glicemia.

Para o público interno da Unimed, foram entregues aos colaboradores um lacinho rosa e uma necessaire de uso pessoal com um símbolo do Outubro Rosa de um lado e do Novembro Azul do outro. Além disso, as unidades de atendimento da Unimed Londrina tiveram portas adesivadas e ganharam uma iluminação diferenciada em referência à campanha.

Asimp/Unimed