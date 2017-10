Prefeito anuncia o novo presidente da Sercomtel Telecomunicações

O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, anunciou ontem (09) o novo presidente da Sercomtel Telecomunicações, Hans Müller. O engenheiro e funcionário de carreira aposentado assume interinamente o cargo, enquanto acumula a presidência da Sercomtel Iluminações. Luís Carlos Adati, que esteve presente à coletiva, deixou a função pela manhã, durante reunião do Conselho de Administração da empresa, acolhendo Recomendação Administrativa do Ministério Público do Estado do Paraná, mediante análise da Lei Federal nº 13.303, de 2016.

Engenheiro elétrico, formado pela UNESP, Müller trabalhou 27 anos na Sercomtel Telecomunicações, e ocupou o cargo de diretor de Engenharia e Operações da empresa em cinco gestões entre 2001 e 2011. Também foi diretor de Operações da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) e conselheiro da ASK - Companhia Nacional de Call Center.

