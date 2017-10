Município instala câmera de segurança na região do cemitério São Pedro

A fim de coibir a ocorrência de furtos e demais delitos na região do cemitério São Pedro, no centro de Londrina, a Secretaria Municipal de Defesa Social, por meio da Guarda Municipal, vai instalar uma câmera para monitorar a área 24h por dia. A solicitação veio por parte da superintendência da Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina (Acesf), após constatar diversos delitos no interior e nas imediações do cemitério.

A infraestrutura básica como cabeamento, parte elétrica e guincho, fica por conta da Acesf. Já a instalação da câmera juntamente com os demais componentes necessários para o pleno funcionamento é de responsabilidade dos agentes da Guarda Municipal. A expectativa é que a câmera esteja em funcionamento ainda este mês, e para isso os trabalhos de instalação vão começar na quarta-feira(11).

O superintendente da Acesf, Douglas Pereira (Tio Douglas), vê de forma bastante positiva a ação, e acredita que esta medida vai melhorar a segurança da região. “É extremamente importante, tendo em vista que foram feitas diversas reuniões com os órgãos de segurança pública. A segurança não é uma preocupação só nossa, mas também do prefeito Marcelo Belinati”, afirmou.

De acordo com o supervisor da central de monitoramento da GM, Josiney Chagas, a instituição vai fornecer uma câmera com capacidade de monitorar em 360º com zoom de longo alcance. “A câmera vai ser instalada numa torre de 15 metros existente dentro do terreno da Acesf. A escolha desse local foi estratégica, pois a altura vai facilitar o monitoramento da grande área do cemitério São Pedro”, informou.

N.com