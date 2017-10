Casa da mulher abre inscrições para curso gratuito de Bordado em Fita

As inscrições para a oficina de Bordado em Fita, promovida pela Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, por intermédio da Casa da Mulher – Centro de Formação e Ações Integradas, já podem ser feitas. As interessadas em participar da atividade devem fazer a inscrição, gratuita, pelo telefone 3378-0111. As vagas são limitadas e direcionadas, preferencialmente, às mulheres em situação de vulnerabilidade econômica e social, que sejam maiores de 18 anos.

O curso abordará noções básicas do bordado com este tipo de material, e será ministrado pela artesã Ivana Fernandes. Serão dois dias de oficina, às quintas-feiras, dias 19 e 26 de outubro, das 14 às 16 horas. A Casa da Mulher fica na Rua Máximo Peres Garcia, 340, esquina com a Avenida São João.

Outras oficinas - Durante o mês de outubro, na Casa da Mulher, haverá ainda oficina de Crochê Básico, nos dias 17, 18 e 25; e de Chinelo Bordado em Pedrarias, nos dias 20 e 27 de outubro e 1 de novembro. As inscrições também são gratuitas e já podem ser feitas por telefone.

O local – A Casa da Mulher - Centro de Formação e Ações Integradas é um empreendimento da Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres, que busca oferecer um espaço para capacitação e apoio às mulheres em situação de vulnerabilidade social, econômica e/ou pessoal.

Desenvolve ações para estimular a iniciativa, a criatividade e as habilidades pessoais das mulheres, além do empreendedorismo. Entre oficinas, cursos de capacitação e palestras oferecidos no espaço, de janeiro a setembro deste ano, foram 113 atividades, das quais 1.210 mulheres puderam participar. O atendimento no local é feito de segunda a sexta-feira, das 12 às 18 horas.

