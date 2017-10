Confira a rota do “Expresso da Cidadania” e faça a biometria

Prefeitura de Ibiporã disponibiliza ônibus gratuito até o final do mês para que eleitores façam o recadastramento biométrico. Prazo termina em 10 de novembro

Eleitores de Ibiporã que ainda não comparecerem ao Fórum Eleitoral para fazer o recadastramento biométrico podem utilizar transporte gratuito disponibilizado pela Prefeitura Municipal durante este mês.

O "Expresso da Cidadania" percorrerá três rotas, todas com saída às 13h30.

Eleitores de Ibiporã e Jataizinho têm até o dia 10 de novembro para fazer a biometria. Estão obrigados a fazer o recadastramento todos os eleitores, inclusive aqueles cujo voto é facultativo (analfabetos; eleitores com idade entre 16 e 18 anos; os maiores de 70 anos de idade). O cidadão que não fizer dentro do prazo estabelecido terá o título cancelado, não podendo votar nas próximas eleições e correndo o risco de perder o CPF, não poder fazer concursos públicos, entre outras sanções.

Os documentos necessários para o recadastramento biométrico são:

· Documento oficial com foto (RG - Carteira de Trabalho)

· CPF

· Comprovante de residência (em nome do eleitor e do mês atual)

· Título eleitoral

O Cartório Eleitoral localiza-se à Rua Alberto Spiacci, 270. Jardim Itamarati. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas.

O Cartório Eleitoral informa que não abrirá na próxima quinta-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, mas funcionará normalmente na sexta-feira (13).

O eleitor que preferir poderá agendar o atendimento pelo site do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (www.tre-pr.jus.br), podendo optar pelo dia e horário de sua preferência.

Embora o prazo encerre-se apenas no próximo mês, o Cartório Eleitoral solicita que os eleitores compareçam ao Fórum Eleitoral o quanto antes para evitar as filas de última hora.

Confira as rotas do "Expresso da Cidadania":

Rota Caic - dias 10 e 11 de outubro:

Com saída da escola Nelson Sperandio às 13:30h, segue pela Av. Ibrahim Prudente da Silva, parando nos pontos de ônibus da avenida (oito pontos). Última parada próximo a praça Lourenço Bacarin e seguindo até o fórum eleitoral.

Rota Escola Maria Inês/ Guadalupe - dias 18 e 19 de outubro:

Com saída ao lado da escola Maria Inês (13:30h) descendo sentido Conjunto Antônio Frederico parando ao lado da Igreja Guadalupe, pegando a Av. Souza Naves parada no Basílio de Lucca, segue para a próxima parada no ponto de ônibus depois da UPA (em frente a Mercearia Estoril) e seguindo ao Fórum Eleitoral.

Rota Biblioteca Cidadã - dias 25 e 26 de outubro

Com saída da Biblioteca Cidadã (13:30h) parada ao lado do barracão da Prefeitura, seguindo sentido CRAS parada ao lado do CRAS e seguindo ao Fórum Eleitoral.

