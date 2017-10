Lidere 2017 revela mercado regional atento às mudanças

Pela primeira vez, Londrina viveu por dois dias o ambiente dos grandes eventos empresariais do País

O ritmo de transformação no mundo dos negócios é cada vez intenso e a única forma de lidar com este turbilhão é trocar experiências e buscar o conhecimento.

O sucesso do Lidere 2017, encontro empresarial realizado pela ACIL para celebrar seus 80 anos de fundação, demonstra que o mercado regional já aprendeu a lição: para se manter competitivo é preciso ficar atento às mudanças.

Pelo impacto positivo que teve no ambiente corporativo – facilmente percebido nas redes sociais, o Lidere confirmou os prognósticos dos especialistas que previam que o congresso preencheria uma lacuna no calendário do empresariado. “Foi uma experiência extraordinária desenvolver e realizar este grande encontro”, afirma o presidente Claudio Tedeschi. “Desde o início quisemos divulgar nossos 80 anos com uma realização marcante para a cidade. Acredito que alcançamos este objetivo”.

Ao todo, foram 25 atividades entre palestras individuais, palestras simultâneas, painéis, rodada de negócios e trilhas de interação. O contingente envolvido alcançou cerca de 2 mil pessoas. Gestão, inovação e liderança foram os temas centrais das discussões. “Os padrões de eventos empresariais no interior do Estado serão redimensionados a partir do Lidere, tanto pela densidade no conteúdo quanto pelo dinamismo do formato”, defende Marco Kumura, diretor de Tecnologia e Inovação da ACIL e coordenador do Comitê Gestor dos 80 anos. Ele ressaltou o acerto estratégico da realização para a entidade, lembrando o fato de que as vendas de ingressos, dos espaços dos expositores e das cotas de patrocínio fluíram além das expectativas.

“De imediato, é difícil dimensionar o valor do Lidere para a cidade. Mas nas conversas que tive com os gestores após o evento, eles disseram que iriam reunir a equipe para discutir como aplicar na rotina da empresa os conhecimentos adquiridos nestes dois dias. É exatamente isso que pretendíamos”, conta o superintendente da ACIL, Diego Menão.

O êxito foi decisivo para transformar o congresso – à princípio uma atividade comemorativa dos 80 anos – em uma atração definitiva no calendário da ACIL. Em 2018, o encontro terá sua segunda edição, também em outubro, nos dias 3 e 4.

Asimp/Acil

