Atriz e bailarina Dani de Lova planeja mostrar seu talento na Europa

A atriz e bailarina Dani de Lova, professora de dança no reality show "Dancing Brasil", da TV Record, planeja mostrar seu talento em Portugal.

"Vou para Portugal, Paris e Dublin. Serão dois meses pela Europa. Vou fotografar um catálogo de noivas. Tenho reuniões com quatro agências de atores em Lisboa e um agente em Dublin. Acontece agora o Stricly Come Dancing, que é a versão irlandesa do Dancing Brasil, e vou assistir lá ao vivo. À princípio isso a intenção é pesquisar o mercado para trabalhar lá", destaca a morena.

"Sou de Barra Bonita, interior de São Paulo, e estou com 32 anos vividos para a arte. Faço teatro desde os 10 anos de idade, me formei em Tatuí e vim para a capital atrás de oportunidades. Foi aí que comecei a dançar e conheci boa parte do mundo trabalhando com isso. Agora quero muito construir uma carreira sólida como atriz e pretendo ir para Portugal aprimorar meus conhecimentos", completa Dani de Lova, que já foi bailarina do "Domingão do Faustão" e do quadro Dança dos Famosos na TV Globo.

Neste ano, a atriz participou da peça "Tróiolo e Créssida", dirigida por Jô Soares.

