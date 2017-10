Mulher Abacaxi não será mais musa de escola de samba

A funkeira trans alega que com a crise no país fica difícil investir em fantasia: “Gastei quase R$ 100 mil neste ano”

Mais uma baixa no carnaval de 2018. Marcela Porto, a Mulher Abacaxi, não será mais musa da Inocentes de Belford Roxo, escola de samba do grupo de acesso do Rio.

“Vivo dos meus caminhões. Estou perdendo muito dinheiro por causa da violência no Rio e ainda por causa da crise na economia brasileira. Os fretes diminuíram muito por conta dos assaltos de carga. Absurdo isso”, afirma a loira.

Abacaxi disse que gastou muito dinheiro no carnaval de 2017. “Gastei quase R$ 100 mil neste ano com fantasias para desfile e ainda os ensaios. Não terei esse dinheiro para 2018. Mas continuo amando a Inocentes e quero quem sabe poder voltar em uma próxima oportunidade”, disse.

Marcela, para quem não além de cantora, tem uma frota de sete caminhões em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. É da empresa que tira o seu sustento.

