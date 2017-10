Bailarina do "Domingão do Faustão", Natacha Horana conta que, ao contrário do que muitos pensam, não é mestiça

Natacha Horana, considerada a mais bela bailarina do "Domingão do Faustão", conta que, ao contrário do que muitos pensam, não é mestiça e não tem familiares orientais.

"Algumas pessoas perguntam se tenho alguém na família que é oriental, mas não tenho. Só uma prima que parece comigo. Tenho olho pequeno e aí parece que é puxadinho né?!", diverte-se a atriz de 25 anos.

"Até gostaria de ser pois acho lindo pessoas mais mestiças, mas meus familiares são do Nordeste", completa a loira que tem 90 cm de busto, 65 cm de cintura e 99 cm de quadril distribuídos em 1,69 de altura.

Natacha Horana surpreendeu seus milhares de seguidores nas redes sociais ao falar recentemente sobre as famosas marquinhas de biquíni: "Não gosto de marquinha na parte de cima. Nem atrás, nem na frente. Mas não nego que gosto de marquinha na parte de baixo".

MF Press Global

