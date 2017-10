Últimos dias para inscrições nos Exames da EJA Online

Acaba nesta quarta-feira (11) o prazo para inscrições nos Exames da Educação de Jovens e Adultos (EJA) Online do ensino médio. Os exames são uma oportunidade para quem não teve acesso ao ensino básico na idade certa e agora deseja concluir seus estudos e conquistar uma certificação.

O participante responde às provas em um computador, no próprio laboratório de informática da escola estadual em que se inscrever. Quem conseguir nota igual ou maior a 6,0 em todas as provas e na média entre Língua Portuguesa e a Redação, poderá requerer seu certificado de conclusão do ensino médio.

Caso não consiga atingir a média em todas as provas, é possível aproveitar o resultado em outros exames, como o Encceja do Ministério da Educação, ou os Exames da EJA Online do ano que vem. De modo semelhante, caso já tenha participado de exames em anos anteriores, ele pode utilizar seus resultados para concluir disciplinas nesta edição dos Exames da EJA Online.

Outra opção é aproveitar os resultados dos exames e cursar a Educação de Jovens e Adultos na modalidade regular, apenas nas disciplinas restantes. “A educação de jovens e adultos possibilita ao candidato concluir as disciplinas ofertadas e, com isso, ampliar novas e melhores possibilidades de trabalho, em especial aos que conseguirem concluir o Ensino Médio”, explica a coordenadora de Educação para Jovens e Adultos da Secretaria de Estado da Educação, Márcia Dudeque.

INSCRIÇÕES - Interessados devem apresentar original e fotocópia de documento de identidade em qualquer uma das escolas da rede estadual credenciadas para realização dos exames. Para fazer as provas do Ensino Médio é necessário ter 18 anos completos ou mais no ato da inscrição. Não há nenhuma cobrança de taxa.

Neste ano as duas etapas do Ensino Médio recebem inscrições ao mesmo tempo, mas provas continuarão sendo feitas em datas distintas:

25 de outubro - Física, Biologia, Sociologia, Química, Geografia e Filosofia.

08 de novembro - Língua Portuguesa/Redação, Língua Estrangeira Moderna (Inglês ou Espanhol), Matemática, Educação Física, Arte e História.

O edital dos Exames da EJA Online 2017, o conteúdo de cada prova e a lista de escolas credenciadas está disponível no endereço www.educacao.pr.gov.br/eja

AEN