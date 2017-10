Renata Spallicci lançará programa de emagrecimento "Finalmente Magro"

Renata Spallicci, que sofria bullying na infância e hoje é chamada de "Executiva Sarada" por seu corpo impecável, lançará o programa de emagrecimento "Finalmente Magro".

Elaborado pela morena, que é atleta profissional WBFF e coach, juntamente com um nutricionista e um educador físico, o programa será um produto online e terá duração de seis semanas. O lançamento será realizado no dia 6 de novembro.

"Com o trabalho que faço de inspiração nas mídias sociais comecei a receber muitas mensagens de pessoas pedindo ajuda para emagrecer. Então pensei: 'Eu já passei por isso e posso ajudar estas pessoas'. E assim abracei esta missão de ajudar as pessoas a chegarem no corpo dos seus sonhos!", explica a morena de 35 anos, que também atua como executiva, blogueira, escritora e empreendedora.

Renata Spallicci, aliás, está eufórica após ficar no Top 5 das finalistas do WBFF em Londres, na Inglaterra, e, de quebra, ter sido escolhida a embaixadora do WBFF Brasil.

(MF Press Global)