Bruno de Abreu assume o Balanço Geral Londrina

Repórter de Marcelo Rezende, o jornalista volta às origens no Paraná para apresentar o principal programa da RICTV | Record TV

Sério, competente e ao mesmo tempo irreverente e com uma empatia contagiante, o jornalista Bruno de Abreu, conhecido pelas reportagens exibidas no programa Cidade Alerta, em São Paulo, foi contratado para comandar o Balanço Geral Londrina a partir de 16 de outubro, na RICTV | Record TV, na região.

Bruno, que é de Tapira, noroeste do Paraná, começou no rádio ainda menino, aos 11 anos de idade, alguns anos depois já trabalhava com jornalismo em televisão, mas foi nos últimos 3 anos, como repórter do Cidade Alerta, em São Paulo, que ganhou experiência na cobertura de fatos importantes e reportagens especiais. “Foram muitos aprendizados com o Marcelo Rezende e toda a equipe do Cidade Alerta ao longo dessa história. Tudo isso serviu de bagagem para que eu possa assumir esse desafio de estar a frente do Balanço Geral Londrina”, afirma Bruno.

Uma das características marcantes de Bruno é ser um contador de histórias. “Acho que as histórias bem contadas aproximam o telespectador. Creio que essa seja uma característica importante para transmitir os fatos com mais qualidade e relevância regional. Meu recado ao povo de Londrina é ‘tamo junto’, em breve, para construir uma maneira única de fazer o Balanço Geral de Londrina, reforçando um time de apresentadores regionais da RICTV | Record TV que possuem uma afinidade totalmente alinhada com os interesses da população de cada uma das praças”, conta Bruno de Abreu.

Robertson Luz/Asimp