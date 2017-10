Rolândia: Outubro Rosa homenageia Célia Hauly

A Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família promoveu a abertura oficial das ações da campanha “Outubro Rosa”, mês de conscientização sobre o câncer de mama.

O evento de lançamento, na noite da quinta (5), no Buffet Vitrê, homenageou Célia Hauly, esposa do Deputado Federal Luiz Carlos Hauly, e que é Diretora do Movimento Outubro Rosa (MOR) no Paraná.

Célia Hauly venceu a doença e é um testemunho vivo da importância de se fazer os exames preventivos. Na oportunidade, o Prefeito Doutor Francisconi e a Primeira Dama Nilza Francisconi, que são médicos, reforçaram a necessidade da prevenção ao câncer de mama e destacaram as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde para atender a população.

A Secretária de Assistência Social Sandra Teixeira e a Diretora da Secretaria da Mulher e Família, Angélica Chiaratti conduziram a cerimônia, que contou com apresentações artísticas (dança e música), um desfile com as mulheres que venceram a doença e também foram feitas homenagens a elas.

O evento contou com a presença da Diretora do Hospital do Câncer de Londrina, Mara Rossival, Secretários Municipais, Vereadores, Servidores Municipais, Autoridades e convidados.

