GR da Unopar conquista 11 medalhas e dois troféus em Campeonato Brasileiro

Equipe foi vice-campeã da competição realizada em Vitória (ES)

A equipe de ginástica rítmica da Unopar participou no final de setembro de mais um Campeonato Brasileiro da modalidade, realizado em Vitória (ES), com um excelente desempenho. Sob a supervisão da treinadora Juliana Coradine, as atletas Gabriella Castilho, Julia Kurunczi, Emily Almeida, Rafaela Elias e Ana Paula Benossi conquistaram 11 medalhas e dois troféus, ficando em segundo lugar na competição.

O grande destaque ficou por conta da ginasta Gabriella, que além de ser a terceira colocada geral, também subiu ao pódio em todos os aparelhos: 1º lugar em mãos livres, 2º lugar em maças e 3º lugar em arco e bola. Já, a atleta Júlia foi finalista em mãos livres, bola e maça, enquanto Rafaela chegou às finais com arco e maças. O próximo desafio da equipe é representar Londrina no Campeonato Paranaense de Conjuntos, que acontecerá na cidade de Toledo (PR) no final deste mês.

Tiago Silva/Asimp