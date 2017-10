Londrina: Prefeitura informa o que abre e fecha no feriado do dia 12 de outubro

Serviços emergenciais da Secretaria de Saúde funcionarão normalmente durante toda semana

A Prefeitura de Londrina informa que nesta quinta-feira (12), feriado nacional em comemoração à Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, o atendimento ao público não será realizado na sede administrativa da Prefeitura e de seus órgãos públicos como Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), Companhia de Habitação de Londrina (Cohab) e Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Londrina (Procon-LD). Nestes locais, o atendimento acontecerá normalmente na segunda-feira (16).



A Biblioteca Pública Municipal Pedro Viriato Parigot de Souza (Avenida Rio de Janeiro, 413) não abrirá durante o feriado prolongado, realizando seu atendimento normal na segunda-feira (16), das 7h30 às 19 horas. O mesmo acontece com o Museu de Arte de Londrina, que estará fechado no feriado (12) e na sexta-feira (13). Ele reabre ao público na segunda-feira (16), das 13 às 18 horas, na Rua Sergipe, 640.



Já a Secretaria Municipal de Saúde informa que nos dias 12 e 13 de outubro estarão fechadas as Unidades Básicas de Saúde 12 horas, o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e a Policlínica. Elas reabrem para o atendimento ao público na segunda-feira (16). Os plantões das Unidades Básicas de Saúde 16 horas (Maria Cecília, União da Vitória e Leonor) funcionarão das 7 às 23 horas, normalmente durante toda a semana.



Os serviços emergenciais abrirão normalmente como os prestados pelas Unidades de Pronto Atendimento 24 horas (UPAs Maria Angélica Castoldo e do Jardim Sabará), Pronto Atendimento Psiquiátrico do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS III), Pronto Atendimento Infantil (PAI), Maternidade Municipal LucillaBalallai, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) e o Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência (Siate).



CMTU



Transporte coletivo



O transporte público opera com a tabela de horários de domingo. Para auxiliar os fiéis que optarem pelo uso dos coletivos para chegar ao Santuário Nossa Senhora Aparecida, serão disponibilizados ônibus extras na linha 410 - Vila Nova. O reforço vai ocorrer durante todo o dia e os veículos serão liberados conforme a demanda.



Trânsito



Os agentes municipais trabalham em escala reduzida durante o feriado. Em caso de emergências, a população pode acionar o telefone 153, da Guarda Municipal (GM).



Feiras Livres



As feiras livres e feiras da lua têm funcionamento normal, com presença facultativa dos comerciantes.



Limpeza Urbana



As atividades de limpeza urbana, como corte do mato, varrição de vias e recolhimento de entulho, param na quinta e são retomadas no dia seguinte.



Os Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) dos bairros Nova Conquista e Vista Bela fecham no feriado e retomam o funcionamento normal na sexta-feira, das 8h às 17h.



A coleta domiciliar (rejeito e resíduos orgânicos) ocorre sem alterações, atendendo os locais já contemplados durante as quintas-feiras.



* O recolhimento dos resíduos recicláveis será feito de modo diferenciado, de acordo com a cooperativa de catadores responsável por cada área do município. A Cooper Região, a Coocepeve, a Cooperoeste e a Eco Recin não vão atuar no feriado. Já as cooperativas Cooper Mudança, Cooper Refum e Coopernorth vão trabalhar sem alterações e, portanto, farão a coleta normalmente. Os moradores atendidos às quintas-feiras, que porventura não souberem a cooperativa encarregada do seu bairro, podem se informar pelo site da CMTU, na opção "Mapa da Coleta Seletiva", ou pelo Serviço de Atendimento à Comunidade (SAC) da companhia, no telefone 3379-7900, das 8h às 17h.



Administrativo



* Os setores administrativos e de atendimento ao público param e retornam à normalidade na sexta, a partir das 8h.



Terminal Rodoviário de Londrina (TRL)



* A rodoviária tem o serviço normal das equipes operacionais, com recesso apenas das atividades administrativas.



Ana Paula Hedler/CMTU