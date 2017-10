Londrina: Secretaria do Ambiente promove encontro para debater resíduos sólidos

1º Encontro de Municípios da Região 5 será realizado nesta quarta-feira (11)

A Secretaria Municipal do Ambiente (SEMA), por meio do Setor de Resíduos Sólidos, promove, nesta quarta-feira (11), o 1º Encontro de Municípios da Região 5 – Grupo R-20. O evento será das 13 às 17 horas, no CDT-IAPAR, localizado na Rodovia Celso Garcia Cid, 375.



Durante o encontro, serão apresentadas ideias de planos de gerenciamento dos resíduos, tecnologia e acordos setoriais, além de um diagnóstico regional sobre as dificuldades enfrentadas pelos municípios nessa questão. A secretária do Ambiente, Roberta Queiroz, explicou que um dos objetivos do evento é articular e adequar a logística dos municípios de coleta e encaminhamento dos resíduos sólidos. “Os resíduos são um problema em qualquer cidade, de qualquer tamanho. O encontro é uma oportunidade de aproximar esses municípios, proporcionando uma troca de experiências e fortalecimento de demandas para serem encaminhadas ao Governo do Estado”, destacou.



R-20

O Grupo R-20, formado pelos municípios das 20 regiões do Estado do Paraná, faz parte do programa estadual “Paraná Sem Lixões”, instituído pelo Decreto Estadual nº 8.656/2013. A cada três meses, o grupo se reúne em Curitiba para debater e buscar soluções em conjunto sobre questões relacionadas a resíduos sólidos. Para tornar as discussões mais locais e eficientes, cada região deve realizar reuniões com os municípios integrantes.

Londrina integra e lidera a Região 5, constituída também pelos municípios de Alvorada do Sul, Bela Vista do Paraíso, Cafeara, Cambé, Centenário do Sul, Florestópolis, Guaraci, Ibiporã, Jaguapitã, Jataizinho, Lupionópolis, Miraselva, Pitangueiras, Porecatu, Prado Ferreira, Primeiro de Maio, Rolândia, Sertanópolis e Tamarana.

