Rolândia: Oktoberfest começa nesta quarta

Vem aí a 29ª Oktoberfest de Rolândia, que acontece de 11 a 15 de Outubro, no Complexo Esportivo Emílio Gomes - Vila Germânica, com entrada franca.

A abertura oficial da festa será nesta quarta-feira (11), 20h, com a sangria do barril. Este evento está sendo realizado pela Associação Cultural, Recreativa e Esportiva da Vila Oliveira (ACREVO), com ajuda de patrocínios das empresas Itaipu, Copel e Governo do Estado, Fomento Paraná, Colina Chopp, Center Festa e Big Frango.

É apoiado pela Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Secretaria Municipal de Infraestrutura, Paraná Turismo e Secretaria Estadual de Esporte e Turismo, ADETUR Norte do Paraná, Volkstanzgruppe Weisser Schwan, Grupo Folclórico Rotkappen, ACIR Mulher e ACIR Jovem.

De acordo com o Grupo Folclórico Rotkappen, o público esperado é de 15 amil pessoas para estes cinco dias.Algumas das atrações: Frühlingstreffen - Encontro de Grupos Folclóricos, que é patrocinado pela Itaipu Binacional, com a presença dos dois grupos da cidade - Rotkappen e Weisser Schwan, e mais quatro convidados; comidas típicas alemães no restaurante, além do café colonial, praça de alimentação e Food Trucks, chopes artesanais e especiais de várias cervejarias da região, produtos artesanais, o concurso chopp em metro e guaraná/suco em metro, jogos germânicos, espaço Kinder para as crianças enquanto os pais aproveitam a festa e animação das bandas Sonatas, Fockus e Meninos de Ouro Vão ocorrer eventos técnicos na programação da festa.

Hoje 11, palestra voltada à gestão e empreendedorismo, organizada pela ACIR Jovem. No dia 13, o 1º Workshop de Turismo do Norte do Paraná, em parceria com a Adetur Norte do Paraná. E no dia 14, aula show de biscoitos amanteigados e natalinos, organizada pela ACIR Mulher.

E no Domingo, dia 15, o tradicional desfile iniciando às 10 horas na Av. Presidente Interventor Manoel Ribas, para finalizar o último dia deste evento. Venha e traga a família! Confira o calendário oficial da festa AQUI.

