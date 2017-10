Kroton aborda graduação digital em nova campanha

Grupo apresenta série de ações de Marketing para divulgar o vestibular 2018 de suas marcas; DJ Alok é a novidade em trilha sonora de um dos filmes da Unopar e Luciano Huck e Rodrigo Faro continuam como garotos-propaganda

A Kroton inicia a campanha para divulgar os vestibulares 2018 de suas marcas. Dentre as várias ações, o destaque, desta vez, fica por conta da Unopar, que apresenta a graduação digital em comercial com trilha sonora do DJ Alok. Luciano Huck e Rodrigo Faro, que já estrelaram outros filmes de marcas diferentes, mais uma vez aparecem na campanha. O trabalho é assinado pela agência Ogilvy Brasil.

Para esta temporada, a graduação digital vem como um dos grandes diferenciais da Kroton. Esta modalidade de ensino, que oferece novo significado à educação a distância, mostra que é possível estudar de forma digital, com diversos benefícios para o aluno: o sistema facilita a forma de interagir com os professores, o aluno conta com o apoio de tutores, é possível participar de fóruns online e de aulas em laboratórios especializados, entre outras vantagens. Neste filme, Faro apresenta a graduação digital da Unopar com a trilha "Hear me Now", de Alok. Ainda sobre a marca Unopar, a campanha estará em diversos outros meios além da TV (digital, mídia exterior, peças para as unidades de ensino, rádio e merchandising).

"A Unopar está revolucionando o EAD no Brasil. E o nosso maior desafio foi criar um jeito claro e impactante de contar mais sobre essa revolução que é a graduação digital. Por isso, escolhemos uma trilha e um DJ que são a cara desses alunos e criamos uma campanha e uma linguagem nova, moderna e tecnológica para ilustrar esse novo jeito de estudar", diz Claudio Lima, VP nacional de Criação da Ogilvy Brasil.

Já para a modalidade presencial das marcas Kroton, a campanha aborda o Kroton Learning System (KLS), que proporciona ensino aliado às novas tecnologias de ensino e aulas práticas com situações reais do mercado de trabalho, que auxiliam na inserção e ascensão profissional. Huck continua sendo o protagonista, porém, neste caso, ele aparece nas unidades de ensino, interagindo com os alunos e reforçando a importância das aulas práticas.

Clique no link a seguir e confira a campanha: youtu.be/HMRNlNPum58

Jessica Farias/Asimp