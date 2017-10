Prefeitura de Ibiporã realiza festa para comemorar o Dia das Crianças

Cama elástica, Rua do Recreio, trenzinho, tirolesa e orientações de trânsito são algumas das atrações programadas para esta quinta (12), a partir das 14h, na Praça Pio XII

Em comemoração ao Dia das Crianças, a ser celebrado amanhã (12), a Prefeitura Municipal de Ibiporã programou o evento “Praça da Alegria”, com uma variada programação para que a criançada possa curtir este dia tão especial com a família.

Haverá brinquedos infláveis, cama elástica, Rua do Recreio, trenzinho, oficinas de teatro e contação de estórias, participação do Departamento Municipal de Trânsito com o mascote “Amarelinho” que orientará as crianças como se comportar no trânsito, Corpo de Bombeiros com a tirolesa, Polícia Militar, dentre outras atrações. Todas as atividades são gratuitas.

O evento “Praça da Alegria” será na Praça Pio XII, a partir das 14 horas.

Dia das Crianças/CRAS Gino Peretti

O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Gino Peretti realizará nesta quarta-feira (11), das 08h30 às 11h, na praça do Jardim San Rafael, evento com brincadeiras recreativas, como bola queimada, perna de pau, amarelinha e bambolê. Além de contar com distribuição de pipoca e doces.

O evento destinado às crianças de famílias atendidas pelo CRAS tem como parceiros a Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Lazer (Serla), Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) e a comunidade.

NC/PMI