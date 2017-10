Fernanda D´avila se diverte em gravação do DVD do Harmonia do Samba em Brasília

A modelo fitness, dançarina e apresentadora Fernanda D'avila se divertiu na gravação do DVD do Harmonia do Samba em Brasília.

A morena de 32 anos esteve acompanhada do marido, o empresário Marcus Junior, e foi fotografada ao lado de Xanddy, Carla Perez, Tirullipa e Belutti.

"Que DVD lindo e abençoado!!! Amei tudo. Parabéns para toda equipe do Harmonia do Samba. Dia inesquecível. Eterna e Fiel torcedora da família Harmonia do Samba", exaltou Fernanda D'avila.

Fabiano de Abreu/Asimp