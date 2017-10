Rayssa Melo ousa em ensaio no clima dos dias das crianças

A ex-dançarina do Aviões do Forró posou com um pirulito e tapando os seios com os cabelos

Em um ensaio repleto de sensualidade, Rayssa Melo mostrou que criança é só a inspiração. A ex-dançarina do Aviões do Forró posou de topless e com um pirulito.

Com um shortinho, a morena, que atualmente participa de pegadinhas no programa do João Kléber, exibiu os 110 cm de quadril.

Pra quem não sabe, Rayssa tem um projeto beneficente junto com a terapeuta Graça lima há 2 anos, em que elas arrecadam brinquedos no Dia das Crianças. , Natal e Páscoa.

O projeto teve início no espaço Holístico Raio Amarelo, para ajudar as crianças da comunidade da Sapiranga, Cidade de Fortaleza, Ceará, cidade natal da musa.

Thiago Freitas/Asimp