Lilian Lyrio faz pedido para o técnico Cuca: "Fica no Verdão que assim venceremos o Mundial em 2018"

A modelo Lilian Lyrio, capa do mês de agosto da Revista Sexy e considerada a "Musa do Palmeiras", falou sobre a possibilidade do técnico Cuca não permanecer no time na próxima temporada.

"Só te peço uma coisa Cuca... Fica no Verdão que assim venceremos a Libertadores e o Mundial em 2018", pede a loira que tem 100cm de bumbum, 97cm de busto e 64cm de cintura distribuídos por 1,63m de altura e 60kg.

A beldade de 21 anos também revela que fará uma promessa picante caso o Palmeiras garanta sua classificação para a Libertadores do próximo ano.

Os pelinhos naturais no bumbum de Lilian Lyrio renderam o apelido de "Musa do Bumbum de Pêssego". A paulista que diz ter "nascido para posar nua" faz questão de deixar claro que adora o título e confirma que o bumbum é o ponto mais forte de seu corpo: "Adoro meus glúteos e os pelinhos claros nele lembram um pêssego. Amo isso!".

Clique nas fotos para ampliar