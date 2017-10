CMTU estipula novos horários para 6 linhas do transporte coletivo

A Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) realizou ajustes nos horários das linhas 204 – Tito Leal, 214 – Conjunto Jamile Dequech, 215 – Novo Perobal, 219 – Nova Esperança, 260 – Usina Três Bocas e 270 – Selva, que operam o transporte coletivo na região sul de Londrina. Desde segunda (9), elas passaram a contar com novas tabelas para a saída dos ônibus do Terminal Acapulco e dos bairros durante os períodos de entrepico; das 9h às 11h, das 14h às 16h30 e após as 19h.

De acordo com o gerente de Transporte da companhia, Wilson de Jesus, as alterações foram feitas porque o tempo registrado entre o deslocamento do Acapulco até as localidades atendidas pelos veículos não condizia com os horários aplicados nas tabelas. Dentre as razões para o aumento na duração das viagens estão a expansão de itinerários e, principalmente, as modificações no acesso a diversos bairros da zona sul devido às obras de duplicação da PR-445.

“Foi detectado que, com as mudanças estruturais na rodovia, de fato os motoristas não estavam conseguindo cumprir os horários previstos em tabela. A chegada dos carros ao Terminal Acapulco e aos bairros vinha registrando atrasos e, para resolver a situação, a CMTU decidiu estabelecer novas escalas”, explicou o gerente. Ele ressaltou, no entanto, que não houve a retirada de veículos das linhas e que, nos períodos de rush - início da manhã, hora do almoço e final da tarde – os horários seguem sem alterações.

Wilson de Jesus contou que, apesar do acréscimo no tempo dos deslocamentos, não houve crescimento no número de usuários que justificasse a circulação de mais ônibus nas vias. “A colocação de mais carros, para que a oferta de transporte estivesse de acordo com as tabelas, implicaria na ampliação de custos com o pagamento de insumos, mão de obra e desgaste dos veículos. Isso, sem um mínimo de clientes que garantisse a saúde financeira do sistema. Então, a saída encontrada foi embutir nos horários oficiais de partidas os intervalos até então tidos como atrasos”, detalhou.

As escalas de funcionamento do transporte coletivo em Londrina podem ser acessadas no site da CMTU, no endereço www.londrina.pr.gov.br, bem como nos portais das concessionárias TCGL e Londrisul. Para tirar dúvidas quanto às alterações efetivadas nas linhas da zona sul, os usuários podem entrar em contato com a companhia pelo telefone 3379-7967 ou, ainda, pelo endereço de e-mail sac.cmtu@gmail.com, junto ao Serviço de Atendimento à Comunidade (SAC). Os canais de comunicação funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

