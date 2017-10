Tamarana: No aniversário da Acit, prefeito assegura funcionamento do comércio em feriado

A Associação Comercial e Industrial de Tamarana comemorou 28 anos de fundação durante jantar realizado na segunda-feira (9).

Na ocasião, membros da diretoria e demais empresários associados à Acit receberam o prefeito de Tamarana, Beto Siena, e o secretário de Agricultura do município, Fernando Macedo, que representaram o Executivo local no evento.

Também marcaram presença no aniversário da entidade a presidente do Conselho da Mulher Empresária da Associação Comercial e Industrial de Londrina, Marisol Chiesa; o gerente da agência da Caixa Econômica da Avenida Inglaterra, em Londrina, Luiz Gastão; o gerente da Cresol em Londrina, Alexandre Muller de Oliveira, e a gerente do Sicredi de Tamarana, Angela Oriani.

Em seu discurso, o prefeito Beto Siena afirmou que a administração municipal concordou com a “troca” do feriado de 13 de dezembro (dia da emancipação de Tamarana) requisitada pela Acit. Assim, o comércio irá abrir as portas normalmente nessa data, aproveitar de melhor forma a época mais movimentada do ano e descansar em dois de janeiro. Beto adiantou que a intenção da prefeitura é fazer com que essa medida se torne definitiva a partir de 2018.

O prefeito destacou ainda a importância da existência de organizações como a Associação Industrial e Comercial de Tamarana, pois, segundo Beto, elas são fundamentais para que a sociedade local se una em torno de bandeiras comuns, como melhorias para a segurança pública.

Em suas falas, os representantes das instituições financeiras também ressaltaram a relevância do associativismo entre os empresários tamaranenses. E, conforme os diretores da Acit, a busca por mais união no setor produtivo da cidade é justamente uma das metas da entidade para os próximos anos. Além disso, de acordo com eles, a associação quer se fazer mais presente nos conselhos municipais para contribuir com pautas ligadas ao desenvolvimento econômico e social de Tamarana.

Lucas Marcondes Araújo/Asimp/PMT