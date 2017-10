Divulgada a programação de modalidades esportivas coletivas do JOJUPs

O município de Londrina recebe, a partir do dia 20 de outubro, alunos/atletas de 77 municípios para as disputas da fase final A dos Jogos da Juventude do Paraná (JOJUPs). A competição irá envolver disputas nas modalidades esportivas individuais e coletivas. A programação com horários, datas e lugares das modalidades coletivas foi divulgada nesta terça-feira (10), pela Secretaria de Esportes e de Turismo, e pode ser visualizada pelo site http://www.jogosdajuventude.pr.gov.br/ (na aba Fase Final 2017 – Programação).

Serão oito dias de competição. A abertura oficial será realizada no dia 20 de outubro, às 20 horas, no Ginásio de Esportes Professor Darcy Cortez (Moringão), localizado na Rua Gomes Carneiro, 31.

Na primeira programação divulgada, quinze lugares serão utilizados para receber os jogos de basquetebol, futebol, futsal, handebol, voleibol e vôlei de praia. Entre os locais estão palcos esportivos populares de Londrina, como Moringão, Sesc Norte e Aterro do Lago Igapó.

Segundo o diretor presidente da FEL, Fernando Madureira, além das praças esportivas do município, os Jogos acontecerão em ginásios de entidades e associações que prontamente aceitaram receber os JOJUPs. “A última vez que a cidade de Londrina sediou os jogos da Juventude foi em 1989. Este ano, com o apoio de toda a comunidade, Londrina está voltando para o cenário estadual de jogos”, concluiu.

N.com