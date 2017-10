Guarda Municipal recebe medalha de honra ao mérito por serviços prestados à sociedade

Na última quinta-feira (5), os agentes Jesse Bortoto, Jeferson Almeida, Daniel Sakama, diretor operacional da Guarda Municipal de Londrina, acompanhados pelo secretário municipal de Defesa Social, Evaristo Kuceki, foram até a cidade de São Paulo (SP) para receberem da Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz (ABFIP), a medalha de honra ao mérito pelos serviços prestados à comunidade.

Na ocasião foram condecorados os componentes das Guardas Civis de várias cidades, personalidades civis e militares e instituições públicas e privadas, que de alguma forma tenham prestado relevantes serviços às Guardas Civis Municipais do Brasil.

Para o secretário de Defesa Social, a honraria é uma resposta ao trabalho que vem sendo realizado. “É um importante sinal de que o trabalho que a Guarda Municipal de Londrina vem desenvolvendo em nosso município está sendo observado por outras instituições em nível nacional. E o que é melhor, por uma instituição que realmente entende de segurança e paz”, afirmou.

De acordo com o diretor da GM, Daniel Sakama, os agentes participam e promovem cursos de capacitação com frequência, o que torna a instituição conhecida a cada dia. “Para desempenharmos nossas funções com excelência precisamos estar capacitados. A busca por conhecimento nos levou a ter contato com outras guardas municipais do Brasil e a troca de conhecimento também ajudou para que pudéssemos ser conhecidos”, explicou.

