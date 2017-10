Secretaria da Educação lança novo simulado para o Enem

Os estudantes da rede estadual de ensino que farão as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos dias 5 e 12 de novembro terão um reforço. A Secretaria de Estado da Educação disponibilizou gratuitamente o novo Simulado – Gabaritando o Enem 2017 para acesso público. O material permite aos estudantes simular e verificar o desempenho dos conteúdos previstos no exame.

O simulado elaborado pelo Departamento de Educação Básica, por meio da Coordenação de Currículo, possibilita que os estudantes tenham acesso a questões atualizadas pertinentes ao exame nacional.

O material pode ser consultado no endereço www.diadiaeducacao.pr.gov.br. Os critérios para acesso, aplicação, correção e retomada dos conteúdos ficam a critério das instituições de ensino.

O caderno contém 65 questões, redação e opção de inglês ou espanhol para a prova de língua estrangeira. O simulado traz informações importantes aos candidatos como não dobrar ou rasgar as páginas das provas, uso de caneta esferográfica preta ou azul, preenchimento correto do cartão-resposta, além das regras de eliminação do exame.

Na próxima semana será lançado o gabarito do simulado para que os estudantes possam conferir o desempenho e aprofundar os estudos. “Essa ação é mais uma alternativa para os alunos terem a chance de conhecer questões contextualizadas e que trabalham na perspectiva da resolução de problemas”, disse a superintendente da Educação, Inês Carnieletto.

DICAS QUENTES – Também na próxima semana a Secretaria da Educação vai disponibilizar em seu portal podcasts com dicas de professores da rede estadual para os exames. Serão até duas dicas por disciplina para orientar os candidatos para possíveis questões do Enem. O material poderá ser baixado pelos estudantes para consultas.

ENEM – As provas do Enem desse ano serão nos dois primeiros domingos do mês de novembro (dias 5 e 12). O gabarito será divulgado também em novembro. Os resultados do exame serão conhecidos apenas em janeiro.

Os portões serão abertos das 12 às 13 horas. As provas terão início às 13h30min. No primeiro domingo os candidatos farão as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias e redação. A duração é de 5h30min.

No segundo domingo será a vez das provas de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias com duração de 4h30min.

AEN