Prefeitura de Tamarana informa o que abre e fecha no feriado

A Prefeitura de Tamarana relaciona logo abaixo como fica o funcionamento dos serviços municipais durante este feriado prolongado da padroeira do Brasil.

Saúde: somente o Hospital Municipal São Francisco atende nesta quinta-feira (12), mas, na sexta-feira (13), as unidades básicas de saúde e o Centro de Especialidades Paulo Mitio Nakaoka já retomam suas atividades.

Educação: as escolas municipais, o CMEI Criança Esperança e o CEI Vinde a Mim não têm aulas tanto na quinta quanto na sexta.

Coleta de lixo: o recolhimento de recicláveis e também o de lixo comum saem às ruas apenas na sexta-feira. O primeiro passa pelo Centro e pelas vilas rurais. O segundo atende o Centro.

Conselho Tutelar: funciona em regime de plantão de 24 horas nos dois dias. O telefone para acionar o serviço é o 9 9943-6212 (também são aceitas ligações a cobrar).

Prédio da prefeitura e demais órgãos do município: sem expediente no feriado. Recesso na sexta, conforme já previsto no decreto 201/2017, que estabeleceu a "troca" dessa data pelo Dia do Servidor Público (28/10).

Além disso, vale informar que o comércio local fica fechado na quinta-feira e reabre no dia seguinte.

Asimp/PMT