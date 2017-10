Londrina: Ex-presidente da Anvisa, Gonzalo Vencina Neto realiza palestra sobre perspectivas do médico na Saúde 4.0

Evento é destinado aos médicos cooperados da Unimed Londrina

A evolução tecnológica vem se acelerando constantemente, principalmente na medicina. Soluções inteligentes permitem hoje, analisar, monitorar e automatizar inúmeros procedimentos em tempo real, reduzindo riscos e aprimorando decisões. Essas transformações tecnológicas na medicina são conhecidas como Saúde 4.0. Para falar sobre o assunto, a Unimed Londrina convida o médico Gonzalo Vencina Neto para ministrar uma palestra destinada aos médicos cooperados da operadora de saúde.

Com o tema “Perspectivas para o profissional de medicina em tempos de Saúde 4.0”, o palestrante conversará sobre o novo contexto social e econômico da profissão na era da inteligência artificial."Estamos num modelo novo de assistência à saúde e precisamos mudar a prática médica, pensar que o plano terapêutico precisa incluir mais o paciente", explica Vencina Neto.O palestrante promete estimular os médicos a ter uma visão otimista em meio às transformações tecnológicas que o mundo enfrenta. "A gente pode ver de forma negativa ou positiva essas mudanças tecnológicas no mundo com o advento da big data e da internet das coisas. Quero fazer o médico enxergar de forma positiva esse movimento, já que são agentes transformadores”, justifica.

Gonzalo Vencina Neto é ex-diretor-executivo do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), ex-Presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e ex-CEO do Hospital Sírio-Libanês. Atualmente é professor assistente da Faculdade de Saúde Pública da USP.

A palestra faz parte das comemorações do Dia do Médico e será realizada no próximo dia 17, terça-feira, às 19h, no auditório da sede administrativa (Av. Ayrton Senna, 1065).O médico Gonzalo Vencina Neto estará disponível para entrevista.