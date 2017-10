Receitas: Linguine com Ragu de Barreado

Ingredientes:

Para o ragu

1,5 Kg de coxão mole limpo e cortado em cubos grandes

Sal a gosto

¼ xícara (chá) de óleo

2 cebolas cortadas em meia-lua

6 dentes de alho amassados

6 tomates cortados em cubos grandes

3 colheres (sopa) de açúcar mascavo

3 colheres (sopa) de vinagre branco

2 colheres (sopa) de cominho em pó

4 ramos de salsa picados

4 talos de cebolinha verde picados

200 g de bacon picado

1 folha de louro

1 colher (sopa) de farinha de trigo

2 colheres (sopa) de manteiga

Para a massa

1 colher (sopa) de sal

1 embalagem de Linguine Isabela (500 g)

4 ramos de salsa picados

2 talos de cebolinha verde picados

Modo de Preparo:

Prepare o ragu:

- Em uma tigela coloque a carne e tempere-a com o sal. Aqueça o óleo em uma panela de pressão, junte a carne e deixe fritar bem, mexendo para que doure por igual. Acrescente a cebola e o alho para refogar – se necessário, regue com mais um fio de óleo. Adicione os tomates e mexa até que desmanchem e comecem a secar. Junte o açúcar, o vinagre, o cominho, a salsa, a cebolinha, o bacon, o louro e cubra com água quente.

- Tampe a panela e cozinhe por cerca de 40 minutos após pegar pressão, para que a carne fique bem macia. Desligue o fogo, espere até que toda a pressão tenha saído e abra a panela. Volte a panela ao fogo baixo para reduzir o caldo e formar o molho. Dissolva a farinha em um pouco do caldo junto com a manteiga e acrescente à panela. Misture bem para encorpar ligeiramente o molho, desligue o fogo e reserve.

Prepare a massa:

- Em uma panela grande, ferva 5 litros de água com o sal. Cozinhe a massa durante o tempo indicado na embalagem ou até que esteja “al dente”, ou seja, macia, porém resistente à mordida. Escorra imediatamente, acrescente ao molho e misture delicadamente para que toda a massa fique envolvida. Polvilhe a salsa, a cebolinha e sirva em seguida.

Rendimento: 10 porções

Tempo de Preparo: 50 minutos

