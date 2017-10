Dia das Crianças - Homenagem da LBV

A LBV acredita no futuro de milhares de crianças e adolescentes, por isso investe neles desde o ventre materno. Todas as atividades desenvolvidas pela Instituição, em suas unidades espalhadas pelo país, são ricas em experiências lúdicas, culturais, artísticas e esportivas como formas de expressão, interação, aprendizagem, convivência e proteção social. Estas ações propiciam uma formação cidadã, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Comentários Seja o primeiro a comentar! Faça seu comentário Nome:

E-mail:

Comentário :