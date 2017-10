Liziane Soares revela que, assim como Juju Salimeni, também pensa em trocar seu silicone

A modelo Liziane Soares, de 23 anos, revela que, assim como Juju Salimeni, também pensa em trocar suas próteses de silicone nos seios.

"Tenho 310ml de silicone nos seios e penso em trocar as próteses pois, com o tempo, elas caem um pouco", afirma a loira nascida na cidade de Uruguaiana, interior do Rio Grande do Sul e fronteira com a Argentina.

"Sou toda pequena apesar de nas fotos aparentar mulherão. Tenho muita vontade de colocar bumbum. Coloquei no seios há três anos, mas não fiquei satisfeita ainda. No bumbum não tenho ideia de quanto colocaria, mas nada exagerado, algo só que desse aquela empinadinha", completa a beldade que fez topless em um ensaio fotográfico pela conscientização sobre o câncer de mama na campanha Outubro Rosa.

PressWoman

