Panicats Aline Mineiro e Arícia Silva exibem os corpos sarados em ensaio para marca de roupas

As duas gatas posaram para a coleção Primavera/ Verão da Maria Gueixa

Aline Mineiro se uniu à sua colega de trabalho, a também panicat Arícia Silva para um ensaio fotográfico da coleção Primavera/ Verão da Maria Gueixa, realizado no Rio de Janeiro. O resultado foram fotos de tirar o fôlego. Nelas, as beldades exibiram os corpos sarados e esculpidos.

Quem olha o corpão sarado de Aline imagina que a moça tem uma alimentação regrada, mas a assistente de palco não faz nenhum sacrifício pela boa forma.

“Estou numa fase que eu como tudo que vejo pela frente e que tenho vontade. Se eu tenho vontade de comer arroz e feijão o dia inteiro ou se quero comer uma massa antes de dormir, não me privo. Sem estresse”, conta a gata, que está eliminando frango e carne vermelha da alimentação:

“Já estou a bastante tempo sem comer. Não é fácil devido à nossa cultura, mas com isso, me sinto bem fisicamente, com bastante energia.”

Thiago Freitas/Asim

Clique nas fotos para ampliar