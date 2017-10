Londrina celebra Dia Mundial da Lavagem das Mãos

Em comemoração ao Dia Mundial da Lavagem das Mãos, celebrado em 15 de outubro, o Hospital da Zona Sul de Londrina promove nesta segunda-feira (16) o evento ‘A segurança dos pacientes está em nossas mãos’. A celebração é aberta ao público e acontece no auditório do Hospital a partir das 14 horas.

A higienização das mãos é reconhecida como a medida mais importante na prevenção e controle das infecções nos serviços de saúde, incluindo as provocadas por microrganismos multirresistentes. O evento visa, então, sensibilizar profissionais da área sobre a importância de uma assistência limpa e segura.

De acordo com a chefe do Núcleo de Infecção Hospitalar, Andrea Araújo, independente da data, o assunto deve ser tratado o ano todo. “Sabemos que higienizar as mãos é um gesto muito simples e, por ser simples, muitas vezes passa despercebido, por isso temos que lembrar constantemente que higienizar as mãos é sempre muito importante”, fala.

Vários estudos avaliam que a adesão dos profissionais à prática da higiene das mãos de forma constante na rotina diária ainda é insuficiente. A partir disso, o Hospital organiza estratégias de conscientização interna sobre o tema. No evento ocorrerá o fechamento da última campanha da instituição em que foram avaliados o consumo de sabonete líquido e álcool gel.

Na ocasião, também haverá uma palestra com a farmacêutica-bioquímica Audrey de Souza Marquez com orientações sobre coleta microbiológica. A ação é baseada nas estratégias da Organização Mundial da Saúde (OMS) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

SERVIÇO: A segurança dos pacientes está em nossas mãos (Dia Mundial da Lavagem das Mãos).

Data: Segunda-feira (16).

Horário: 14 horas.

Local: Auditório do Hospital da Zona Sul de Londrina.

Endereço: Rua das Orquídeas, 75.

AEN