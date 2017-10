Alunos da Associação Flávia Cristina, entram na magia do “Teatro do Clubinho”

Londrina Norte Shopping promoveu apresentação especial de “Chapeuzinho Vermelho” para a instituição que atende portadores de necessidades especiais

Nada melhor que uma boa história para prender a atenção de qualquer um, seja adulto ou criança. Prova disso foi a tarde divertida que os alunos da Associação Flávia Cristina, uma entidade sem fins lucrativos que atende crianças e adolescentes portadores de necessidades especiais, passaram no Londrina Norte Shopping, onde estiveram na terça-feira (10) para conferir uma sessão do clássico “Chapeuzinho Vermelho” em comemoração ao Dia das Crianças.

Os visitantes, com idades entre cinco e 21 anos, chegaram acompanhados dos professores e alguns pais, e já entraram no Shopping fazendo festa. Muitos deles, que nunca tinham estado em um teatro antes, ficaram maravilhados com o espaço, que encanta pela decoração, as poltronas coloridas, as mesinhas com brinquedos.

Logo de início, a peça arrancou boas gargalhadas de todos. A história, apesar de muito conhecida, foi reinventada pela Companhia Curumim Açu e Atmosfera Eventos, parceiras do Londrina Norte Shopping na produção dos espetáculos do Teatro do Clubinho.

Os personagens divertem e convidam à interação: um caçador medroso, uma Chapeuzinho Vermelho brincalhona, uma vovó corajosa e um Lobo Mau que pregou bons sustos , mas que - claro, como na história original - não termina bem. O figurino refinado e o ritmo envolvente do espetáculo prenderam a atenção dos espectadores. Assim que a apresentação terminou, eles tiveram a oportunidade de conhecer os atores de perto e fazer selfies.

Quem reforça a importância da visita dos alunos da entidade ao Teatro é o diretor pedagógico da Associação Flávia Cristina, Willian Alexandre. “Nós viemos aqui com eles para ver a história, falar sobre cultura, trabalhar a imaginação e o lúdico. Foi um momento realmente incrível, tenho certeza que marcou a Semana da Criança para eles, para os jovens e para nós adultos, que também acabamos entrando nesse universo cheio de magia”, disse o diretor.

A aluna Marluce, que esteve pela primeira vez em um teatro, disse que adorou a vovózinha, e fez uma confissão. “Achei que o Lobo ia devorar todo mundo!”, divertia-se, ao final da apresentação. Isabela, de 18, elegeu o lobo como o seu preferido. “Ele é muito legal”, afirmou. Giovana, de 11 anos, adorou mesmo a protagonista Chapeuzinho.

A professora regente de Educação Especial Patrícia dos Santos, que acompanhou os alunos na visita, celebrou a oportunidade que um evento desses dá para a inclusão social acontecer. “A escola tem esse papel de socializar, é claro. Mas quando saímos da rotina, a visão deles muda, e essa adaptação fora da escola é muito importante”, destacou Patrícia. “Essa alegria que eles estão sentindo não tem preço”, completou.

O Teatro do Clubinho tem apresentações aos sábados e domingos, em sessões às 16h e 18h. O preço do ingresso é único: R$ 10. Neste mês de outubro, está em cartaz a peça “O Retorno do Gato de Botas”.

Ludmila Hernandes/Asimp