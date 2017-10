Calçadão recebe programação para crianças neste sábado

Neste sábado, 14, o Calçadão de Londrina será palco de uma programação lúdica e especial para o público infantil em comemoração ao Dia das Crianças. O Dia D+ será realizado das 9 às 14 horas, na Praça Gabriel Martins (entre a Avenida São Paulo e a rua Professor João Cândido), e tem como objetivo incentivar a prática de leitura e proporcionar momentos de interação e lazer entre as crianças e suas famílias.

A ação, realizada pela ACIL, contará com atividades educativas e recreativas, um espetáculo teatral promovido pelo Sicredi, onde as crianças recebem noções de educação financeira de uma maneira lúdica, oficina para os pequenos aprenderem a confeccionar marcadores de página, oficina com balões, plantio de flores, pintura facial, distribuição de pipoca e algodão-doce, além da tradicional Feira de Troca de Livros.

Se você tem livros infantis em casa, vá até a ACIL e faça sua doação até as 18 horas desta sexta-feira, 13. Assim, você estará contribuindo para o que há de mais belo: o sorriso de uma criança. O material arrecadado pela entidade e os exemplares levados pelas crianças no dia vão ser trocados e distribuídos.

A ACIL fica na Rua Minas Gerais, 297, 1º andar. Mais informações pelo fone 3374-3000.