A mulher de Ló e o jovem Uzá

Em Gênesis, capítulo 15, Ló, um homem íntegro e obediente a Deus, sua esposa e suas duas filhas, são admoestados pelo anjo do Senhor, para que abandonassem as cidades de Sodoma e Gomorra, porque elas seriam destruídas em função do pecado daqueles povos.

Saiam depressa e não olhem para trás, foi o aviso que receberam… Ló e sua família deixaram sua casa e saíram dali dirigindo-se para Zoar. Então, Deus fez chover enxofre e fogo sobre as cidades de Sodoma e Gomorra, destruindo-as completamente e ninguém sobreviveu.

Porém, a mulher de Ló ao ouvir os estrondos ensurdecedores e ver os clarões que provinham das cidades abandonadas, ficou curiosa e deu uma olhadela para trás… E, ela se transformou imediatamente numa estátua de sal.

Em Provérbios 30:12, lemos: “Há pessoas que pensam que são puras, mas a sua sujidade ainda não foi lavada.” Meus prezados leitores, a nossa geração não é diferente daquela de ambas as cidades destruídas, e a ira do Senhor pode voltar a qualquer momento… Pode voltar ainda hoje…

Todo aquele que age como a mulher de Ló, perece! Ai daquele que desobedece a Deus… Reflita alguns instantes sobre isso porque ninguém que transgrede sairá ileso. Observe como está a Penitenciária de Pinhais, no Estado do Paraná… Bem

lotada de políticos e empresários corruptos, que jamais imaginariam que a justiça os alcançaria... Apenas para fazer um paralelo, porque a punição de Deus será infinitamente maior!

Em Salmos 81, aprendemos que precisamos exortar o louvor e a obediência a Deus. Se tão somente obedecermos, alcançaremos o melhor dessa terra, inclusive o trigo mais fino, e o mel que escorre da rocha… É tão simples…

E Uzá, quem era? Ora, o jovem Uzá era filho de sacerdote e conhecia muito bem a palavra de Deus. A sua brevíssima passagem na Bíblia está em 2 Samuel capítulo 6, versículos 1 a 11, e quem a lê fica intrigado pois cada um de nós faria o que fez Uzá, isto é, ele tocou na Arca tentando segurá-la, uma vez que caía porque os bois que puxavam o carro que a transportava, tropeçaram.

E a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por essa irreverência; e Uzá morreu ali mesmo, junto a Arca de Deus. Por que Deus o matou? Parece cruel demais, não é? Em Salmos, capítulo 49, aprendemos que não podemos ter nenhuma vaidade e precisamos ter obediência à palavra amorosa de Deus, ou seja, ela não pode ser um peso para ninguém. 2 Timóteo 3:16 e 17.

Em Tiago 1:21 a 25 há um alerta sobre a palavra de Deus, e o dia mau chegará a cada um de nós. Nesse dia, teremos forças para superar todas as dificuldades se estivermos aliançados com Deus.

E seja sempre muito Grato! E, seja sempre muito Alegre!

O ano de 2017 poderá ainda ser ano de vitória para milhões e milhões de pessoas. Só depende de cada uma delas, e a palavra chave é OBEDIÊNCIA!

João Antonio Pagliosa é escritor e palestrante - Curitiba - PR - joaoantoniopagliosa@gmail.com