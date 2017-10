Cultura promove palestra sobre transformações na construção do Museu de Arte

Palestra “De Estação Rodoviária a Museu de Arte” será na segunda-feira (16), às 19 horas

A Secretaria Municipal de Cultura (SMC) realizará, nesta segunda-feira (16) a palestra “De Estação Rodoviária a Museu de Arte”. O evento começará às 19 horas no Auditório Vilanova Artigas, no segundo andar da sede da SMC, localizada na Rua Maestro Egydio do Amaral - Praça Primeiro de Maio, 110, no centro. O evento é aberto ao público, e o auditório tem capacidade para 40 pessoas.



A palestrante será Zuca Paula, historiadora e professora aposentada de Teoria da História e Patrimônio e Memória na Universidade Estadual de Londrina (UEL). Ela abordará o processo de transformação do edifício que hoje abriga o Museu de Arte de Londrina, inicialmente projetado por João Batista Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi para ser uma estação rodoviária.



A gestora cultural da SMC, Solange Batigliana, contou que a palestra mostrará ao público a importância do trabalho de Artigas na cidade. “As pessoas terão a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as obras dele [Artigas] e também de refletir sobre mudanças que melhoram a cidade”, destacou.

NC/PML