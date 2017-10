Ney Matogrosso em única apresentação em Londrina

Ele apresenta a turnê assistida por mais de 500 mil pessoas “Atento aos Sinais”, no Ginásio Marista, dia 25 de novembro.

Um dos intérpretes mais reconhecidos do cenário musical rasileiro, Ney Matogrosso realiza show em Londrina da sua bem-sucedida turnê “Atento aos Sinais”, que está há quase 5 anos na estrada, a mais longa da sua carreira, assistida por mais de 500 mil pessoas, em mais de 230 shows entre Brasil, Portugal, Argentina e Uruguai. Senhor absoluto de seu próprio tempo e espaço, o artista se apresenta no dia 25 de novembro (sábado), no Ginásio Marista (Avenida Maringá, 78), às 21 horas. O evento, que conta com realização da Orth Produções, empresa focada em eventos culturais, está com ingressos à venda pelo Disk Ingressos.

"Atento aos Sinais", baseado no DVD homônimo, é um espetáculo composto por músicas de compositores consagrados, como Caetano Veloso (“Two Naira FiftyKob”) e Paulinho da Viola (“Roendo as unhas”), mas que destaca a produção de novos nomes como Criolo (“Freguês da Meia-Noite”), a banda Zabomba (“Pronomes”), Dani Black (“Oração”), o alagoano Vítor Pirralho (“Tupi Fusão”), Dan Nakagawa (“Todo mundo o tempo todo”) e os cariocas do Tono (“Não consigo” e “Samba do Blackberry”).

Sob a direção musical do tecladista Sacha Amback, o show “Atento aos Sinais”, gravadoem São Paulo, é uma super-produção, a maior da qual já fez parte, segundo o próprio Ney. “Usamos uma iluminação que eu nunca havia usado ou visto alguém utilizar por aqui. É uma luz de rock’n’roll”. O aparato em questão inclui quatro telas de LED que projetam imagens que funcionam como vídeo cenários. Sob a moldura da luz criada por Ney e Juarez Farinon, o cantor surge com figurinos ousados, “salientes”. Já na abertura do show, com “Rua da passagem (Trânsito)”, parceria de Lenine com Arnaldo Antunes, e “Incêndio”, do repertório da extinta banda Urge, do compositor Pedro Luís, o espetáculo já diz a que veio.

Recém-homenageado com o Prêmio da Música Brasileira, Ney Matogrosso completa em dezembro de 2017, 5 anos de estrada com a turnê “Atento aos Sinais”, a mais longa de sua carreira, que foi apresentada para mais de 500 mil pessoas, entre as principais capitais do Brasil,Portugal, Argentina e Uruguai, contabilizando mais de 230 apresentações.

Para o show de Londrina, Ney Matogrosso vem acompanhado da banda primorosa, que garante a “metaleira” e a base sonora perfeitas para o repertório. Ela é formada por Sacha Amback (direção musical e teclado), Marcos Suzano e Felipe Roseno (percussão), Dunga (baixo), Andre Vale (guitarra), Aquiles Moraes (trompete) e Everson Moraes (trombone).

