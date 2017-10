Destaque da Londrina/Caixa convocado para seleção brasileira

Campeão do pentatlo nos Jogos Escolares da Juventude, João Ricardo Canonico foi convocado para defender o time nacional nos Jogos Sul-Americanos Escolares, na Bolívia

Um dos destaques da equipe Londrina/Caixa/IPEC de atletismo na temporada, João Ricardo Canonico (Colégio Ética), do pentatlo, vai representar a seleção brasileira pela primeira vez em sua curta carreira. Ele foi convocado para defender a equipe verde e amarela que vai aos Jogos Sul-Americano Escolares, que acontecerão entre os dias 2 e 10 de dezembro, na Bolívia.

“Estou muito feliz. Uma convocação é sempre motivo para celebrar, sendo a primeira um marco importante. Teremos ainda quase 50 dias para trabalhar e vou dar o meu máximo nos treinamentos para chegar bem na competição e ter chances de conquistar uma medalha”, falou o garoto.

João Ricardo Canonico tem 14 anos e desponta como uma grata revelação da equipe londrinense. Descoberto pelo programa Pente Fino no ano passado, ele foi integrado ao time de alto rendimento e teve uma ascensão rápida, conquistando resultados importantes logo em sua segunda temporada como atleta.

No ano passado, foi campeão paranaense sub-14 no tetratlo e 80 metros com barreiras e repetiu a dose neste ano no pentatlo na categoria sub-16. Em nível escolar, João Ricardo faturou a medalha de prata na fase estadual dos Jogos da Juventude e mais recentemente chegou ao lugar mais alto do pódio na fase final dos Jogos Escolares da Juventude – etapa de 12 a 14 anos, disputada em Curitiba.

“O João tem mostrado uma capacidade técnica muito grande. Sua evolução tem sido bastante satisfatória. Chegando a uma seleção brasileira ele terá uma grande experiência, e com certeza vai amadurecer ainda mais”, observou o técnico Gilberto Miranda.

Rafael Souza/Asimp