Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 14 de outubro de 2017

Primeira Leitura (Jl 4,12-21)

Leitura da Profecia de Joel.

Assim fala o Senhor: 12“Levantem-se e ponham-se em marcha os povos rumo ao Vale de Josafá; ali me sentarei como juiz para julgar todas as nações em redor. 13Tomai a foice, pois a colheita está madura; vinde calcar, que o lagar está cheio: as tinas transbordam, porque grande é a sua malícia. 14Povos e mais povos no Vale da Decisão: o dia do Senhor está próximo no Vale da Decisão.

15Escureceram o sol e a lua e as estrelas perderam o brilho. 16Desde Sião rugirá o Senhor, fará ouvir sua voz desde Jerusalém; tremerão céus e terra, mas o Senhor será refúgio para o seu povo, será a fortaleza dos filhos de Israel. 17Sabereis, então, que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte; Jerusalém será lugar sagrado, por onde não mais passarão estranhos.

18Acontecerá naquele dia que os montes farão correr vinho, e as colinas manarão leite; aos regatos de Judá não há de faltar água, e da casa do Senhor brotará uma fonte, que irá alimentar a torrente de Setim.19O Egito será devastado, e a Iduméia, devastada e deserta, por causa de suas atrocidades contra os filhos de Judá, derramando sangue inocente em suas terras.

20Judá será habitada para sempre, e Jerusalém, por todos os séculos. 21Vingarei meu sangue, não o deixarei sem castigo. O Senhor está habitando em Sião.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 96)

— Ó justos, alegrai-vos no Senhor!

— Ó justos, alegrai-vos no Senhor!

— Deus é Rei! Exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem! Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito.

— As montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor de toda a terra; e assim proclama o céu sua justiça, todos os povos podem ver a sua glória.

— Uma luz já se levanta para os justos, e a alegria, para os retos corações. Homens justos, alegrai-vos no Senhor, celebrai e bendizei seu santo nome!

Evangelho (Lc 11,27-28)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 27enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: “Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram”. 28Jesus respondeu: “Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Pratiquemos a Palavra de Deus em nossa vida

Gaste seu tempo para ouvir a Palavra do Senhor e, depois, aplique-se para ser um bom discípulo

“Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática” (Lucas 11,28).

Veja que maravilha, no meio daquela multidão, uma voz exalta a felicidade do ventre que trouxe Jesus e dos seios que O amamentaram. Que felicidade e que graça teve a Bem-aventurada Virgem Maria, não só por amamentar, mas por trazer, no seu ventre, Jesus, o Nosso Salvador.

Essa é uma graça, uma felicidade única que nenhuma outra mulher experimentou. Você, que é mãe, sabe a graça que você teve ou tem de amamentar, de trazer, no seu ventre, uma vida nova. Agora, imaginemos a graça que teve a Bem-aventurada sempre Virgem Maria! Ela trouxe Jesus, no seu ventre, amamentou Aquele que é o Salvador. A graça foi maior, porque ela cuidou, fez Ele andar, aprender a falar, e tudo isso Jesus aprendeu na casa de Nazaré.

Pense em uma coisa: não basta trazer a criança dentro de si, não basta cuidar dela, amamentá-la, fazê-la crescer, andar, porque não se trata somente de uma criança, Ele é Jesus, o Mestre da vida. Se Maria teve a felicidade de trazê-Lo no seu ventre, ela teve uma felicidade ainda maior de ser discípula do Seu próprio filho, de ser seguidora ou a primeira, a mais importante e fiel seguidora de Jesus.

Essa é a felicidade maior dela, a graça maior que Maria encontrou. Por isso, Jesus está exaltando: “Muito mais felizes…”, e ela é muito mais feliz, porque, primeiro, ouviu a Palavra de Deus; segundo, porque colocou essa palavra em prática.

A graça que Deus reservou a Maria estende-se a todos nós, que podemos ser felizes e bem-aventurados se fizermos o que ela fez. Escutemos Jesus, a Sua Palavra, demos atenção a ela, dediquemo-nos a ela! Não percamos tempo em não ouvir a Palavra de Deus, mas gastemos tempo para ouvir a Palavra e depois aplicá-la, para ser um bom discípulo.

Podemos ser discípulos medíocres, que escutam e acham bonito a Palavra do Senhor, mas não colocam essa Palavra em prática. A graça maior, o dom maior, é poder ouvir e praticar; é isso que nos torna família de Jesus, é isso que faz de nós pessoas felizes e realizadas. É isso que nos torna verdadeiros discípulos do Mestre Jesus.

Deus abençoe você!

Ouça a Homilia

https://www.youtube.com/watch?v=_p4tr-XIfLM



Padre Roger Araújo

Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook