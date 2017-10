Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 16/10/2017

Primeira Leitura (Rm 1,1-7)

Início da Carta de São Paulo aos Romanos.

1Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação, escolhido para o Evangelho de Deus, 2que pelos profetas havia prometido, nas Escrituras, 3e que diz respeito a seu Filho, descendente de Davi segundo a carne, 4autenticado como Filho de Deus com poder, pelo Espírito de Santidade que o ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor.

5É por Ele que recebemos a graça da vocação para o apostolado, a fim de podermos trazer à obediência da fé todos os povos pagãos, para a glória de seu nome.6Entre esses povos estais também vós, chamados a ser discípulos de Jesus Cristo. 7A vós todos que morais em Roma, amados de Deus e santos por vocação, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor, Jesus Cristo.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 97)

— O Senhor fez conhecer a salvação.

— Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios! Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória.

— O Senhor fez conhecer a salvação, e às nações, sua justiça; recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel.

— Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai!

Evangelho (Lc 11,29-32)

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

Naquele tempo, 29quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: “Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas.

30Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. 31No dia do julgamento, a rainha do Sul se levantará juntamente com os homens desta geração, e os condenará. Porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão.

32No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão. Porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas”.

É preciso dar atenção aos sinais de Deus

Os sinais de Deus estão em todos os lugares, a Palavra de Deus nos sinaliza a cada dia

“Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração” (Lucas 11,32).

Jonas é usado como um sinal. A vida de Jonas, a sua pregação, o seu exemplo serve para a geração da época dele, para a geração da época de Jesus e para todos nós.

Sabe, num tempo onde vivemos movidos por muitas curiosidades, por uma sede de novidades, inclusive na Igreja as pessoas estão sempre em busca de novidades, querem sinais, querem ver Nossa Senhora aparecendo, querem receber rosas aqui, querem receber um sinal aqui e outro acolá, querem manifestação de Deus.

É pouco caso não entender como o amor de Deus está manifesto, vivo e presente no meio de nós. Ainda não conseguimos entender que a Eucaristia é o sinal mais visível da graça sublime de Deus entre nós, é o corpo de Cristo, é o sangue do Senhor. Ainda precisamos de outros sinais? Precisamos que Jesus apareça para nós para que possamos entender que precisamos mudar de vida, ter atitudes? A resposta de Jesus a eles é a resposta também para nós: “Nenhum outro sinal nos será dado, a não ser o sinal de Jonas”.

E qual é o sinal de Jonas? A primeira coisa é a conversão. Todos os dias há uma placa nos convidando a nos converter, nas estradas têm sempre placas para se converter à esquerda ou à direita, vá para lá ou para cá. Os sinais de Deus estão em todos os lugares, a Palavra de Deus nos sinaliza a cada dia. Assim como muitos são desatentos ou não estão nem aí para as placas, para as sinalizações e os desastres, os trânsitos da vida são tantos, não podemos deixar que a nossa vida vire um desastre.

É preciso dar atenção aos sinais de Deus, os sinais estão ai: a Palavra d’Ele, a Eucaristia. A verdade é que conversão é muito difícil, porque conversão é graça de Deus, mas é também empenho pessoal, é dedicação, postura, mudança de atitudes, é ter vontade de fazer aquilo e não fazer. É ter vontade de seguir os impulsos do coração, dos afetos e sentimentos humanos e saber nos contrariar.

Conversão é saber que temos tanta coisa prazerosa para fazer, mas precisamos nos voltar para Deus, rezar, meditar e contemplar. Conversão é uma urgência para a nossa vida, por isso que o sinal de Jonas é penitência. Jonas foi aquele que levou todo o povo de Nínive a se converter pela penitência. Não desprezemos as penitências, coloquemos o nosso coração sempre numa atitude de vigilância para não perdermos o rumo e a direção do Reino de Deus.

Se prestarmos a atenção nesses sinais, porque Jonas teve três dias no ventre da baleia e o Filho do Homem teve também três dias e saiu um homem ressuscitado.

Se tomarmos o caminho da penitência e da conversão diária, um homem novo surge, um homem novo vem sempre para fora, senão ficaremos sempre nessa vida velha, apegados aos pecados e a nós mesmos. Deus não nos quer assim, Ele nos quer convertidos a cada dia.

Deus abençoe você!

Ouça a Homilia

Padre Roger Araújo

