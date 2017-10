Perdoar é nobre... Perdoar é divino!

Por que é tão difícil viver feliz e em harmonia com tudo que nos cerca? Viver feliz deveria ser algo simples, mas simplesmente não o é. Tenho refletido muito sobre este tema, e entendo que a raiz da infelicidade das pessoas está no orgulho, um sentimento tão nefasto que não lhes permite perdoar.

É um grande erro, e a imensa maioria das pessoas não se permitem perdoar. Elas não pensam nas terríveis consequências de não liberar perdão,e quero testemunhar um exemplo disso.

Recentemente conversei com uma senhora idosa, já viúva, que me confidenciou: "Meu marido morreu e não sinto nenhuma falta dele. Sabe, ele me fez sofrer muito, traiu-me inúmeras vezes, e não tinha respeito por mim. Eu não o perdoo, nunca irei perdoa-lo."

Ao ouvir isso, eu a lembrei que como cristãos, precisamos liberar perdão a todos aqueles que nos feriram porque quem não perdoar não entrará no reino de Deus. Jesus Cristo disse que necessitamos perdoar todos aqueles que se arrependerem de suas falhas e nos pedirem perdão. E, perdoar não sete vezes, mas setenta vezes sete, ou seja, perdoar sempre. A idosa senhora respondeu: "Eu posso ir para o inferno, mas eu não perdoo o meu marido, você não imagina o quanto ele me fez sofrer."

Ouçam, queridos: Quando alguém estende a mão para conciliação, todo aquele que recusa é um grande perdedor. Ele é perdedor porque não se libertou de seus desejos, e por isso não vive em paz interior.

Não liberar perdão é ausência de nobreza da alma. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, se quisermos crescer em direção a Cristo. E o grande Eu Sou, está em nós sempre, mas nós precisamos estar Nele.

João Antonio Pagliosa - Curitiba/Pr - joaoantoniopagliosa@gmail.com