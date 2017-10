Missão à Espanha visa aumentar comércio bilateral e atrair investimentos

Eumar Novacki lidera comitiva oficial ao país, onde terá encontros de governo e de negócios, além de abrir o Pavilhão Brasil da feira Fruit Attraction

O secretário-executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Eumar Novacki, viaja em missão oficial à Espanha, nesta segunda-feira (16), com objetivo de aumentar o comércio bilateral com o país e atrair investimentos para setores-chaves do agronegócio brasileiro.



A agenda inclui reuniões bilaterais com o secretário geral de Agricultura e Alimentação, Carlos Cabanas Godino, e com a ministra da Agricultura, Pesca, Alimentação e Meio Ambiente, Isabel García Tejerina.



Novacki participará da feira Fruit Attraction 2017, uma das principais portas de entrada do mercado europeu de frutas e vegetais. O Brasil participa como convidado oficial da organização do evento.



Terá reunião com os principais importadores e distribuidores de frutas brasileiras na Europa. E irá ao Encontro Empresarial Espanha-Brasil, no Global Fresh Market Forum da feira Fruit Attraction, além de encontrar-se com o presidente do Porto de Las Palmas, Luis Ibarra Betancort.



Integram a comitiva do Mapa o diretor do Departamento de Negociações Não-Tarifárias, Alexandre Pontes, o diretor do Departamento Promoção Internacional do Agronegócio, Evaldo da Silva Júnior e o superintendente Federal em Roraima, Plácido Figueredo Neto, além da coordenadora-geral de Promoção Comercial substituta, Rosilene Lozzi Bandera.



Farão parte também o secretário da Agricultura, Pecuária e Irrigação do Rio Grande do Sul e presidente do Conselho Nacional de Secretários da Agricultura (Conseagri), Ernani Polo, e o conselheiro chefe da Divisão de Operações de Promoção Comercial do Ministério das Relações Exteriores, Jandyr Ferreira dos Santos Jr.

