Alô, Londrina! Atenda esta chamada

Nesta terça-feira, 17, o Fórum Desenvolve Londrina, o Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações do Paraná (Sinttel) e a Prefeitura de Londrina convidam a sociedade londrinense para participar do Evento de Mobilização pela Sercomtel, que será realizado às 18h30, na sede da Sercomtel Telecomunicações (Rua Professor João Cândido, 555 – Centro). Além da presença do prefeito Marcelo Belinati, o evento contará com a participação de representantes de diversas entidades e organizações.

O futuro da Sercomtel está agora ameaçado pela perda da concessão de telefonia fixa e a Região Norte do Estado corre o risco de perder a grande âncora catalisadora de sua economia. Portanto, este é o momento para todos se unirem em prol desta empresa, responsável pelo início e consolidação de um dos maiores polos de tecnologia do país e pela geração de milhares de empregos diretos e indiretos, arrecadação de tributos e parcerias benéficas para os cidadãos.

A cidade e a Sercomtel caminham juntas há quase 50 anos, logo venha celebrar esta parceria e selar o seu apoio à Sercomtel.