“Cidades Inteligentes” estará em debate no maior evento de TIC do norte do Paraná

Inscrições para o ECO.TIC 2017, que será realizado nos dias 18 e 19 de outubro, estão abertas. Evento será no Parque Ney Braga, em Londrina

Nos dias 18 e 19 de outubro, será realizada a quinta edição do ECO.TIC, o maior evento de Tecnologia da Informação e Comunicação do norte do Paraná. Este ano, o tema do evento é Smart Cities, ou Cidades Inteligentes. A programação inclui palestras, painéis, encontros de negócios e a premiação do Hackathon Smart City. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site www.ecotic.net.br. O passaporte para os dois dias custa R$ 80. O ECO.TIC 2017 será realizado no Parque de Exposições Governador Ney Braga, em Londrina.

O consultor do Sebrae/PR, Fabrício Bianchi, diz que o evento será uma grande oportunidade para que as empresas da cidade e região tenham acesso a novas tecnologias, dentro da temática Cidades Inteligentes, e também para a realização de negócios. Ele explica que a programação terá duas áreas temáticas, uma de TIC e outra de Smart Cities. O passaporte para o evento, que já está quase esgotado, dá direito à entrada nas palestras e workshops. Mas a área de exposição é gratuita e aberta a todos.

O presidente do Arranjo Produtivo Local de Tecnologia da Informação (APL de TI de Londrina e Região), Roberto Nishimura, destaca o acesso de empresas locais a palestras com conteúdo relevante e ministradas por especialistas de renome nacional. Para ele, o ECO.TIC também aproxima os empresários do segmento, faz com que eles aumentem a rede de contatos, conheçam as novas startups, façam parcerias. “O tema deste ano é transversal e abrange iniciativas nas áreas da saúde, segurança pública, mobilidade, iluminação, meio ambiente. É importante destacar que cidade inteligente é aquela que promove ações voltadas à melhoria da qualidade de vida da população”, afirma.

Para o gerente regional da superintendência da Caixa Econômica Federal no norte do Paraná, Rogério Molina Wilens, participar de eventos com o ECO.TIC é muito importante, já que o assunto Tecnologia da Informação e Comunicação está ligado diretamente ao mercado bancário. “O atendimento virtual, via celular e computador, vem ganhando cada vez mais espaço”, aponta. Para Wilens, o ECO.TIC será uma oportunidade de ter contato com as novidades tecnológicas e de estimular, por meio de startups, a criação de novos produtos e soluções.

Na avaliação de um dos líderes da RedFoot, comunidade londrinense de startups, Marlon de Carvalho Pascoal, o evento já se tornou referência para o setor de TIC. Ele acrescenta que os participantes conseguem se atualizar sobre novas tecnologias disponíveis no mercado, mas que o encontro é importante também para divulgar o que as startups da região estão construindo. “A região de Londrina é a mais forte do Paraná quando o assunto é startup, temos uma representatividade de 30% no estado”, aponta.

O gerente regional do Sebrae/PR em Londrina, Heverson Feliciano, diz que o ECO.TIC tem o papel de trazer para Londrina as discussões mais inovadoras no mundo na área de Tecnologia da Informação e Comunicação. Para ele, a temática deste ano, Smart Cities, é de interesse não apenas do setor de TIC, mas do mercado como um todo, como a indústria da construção civil, por exemplo. “As tecnologias das Cidades Inteligentes vão influenciar toda a cadeia produtiva e mudar a forma como as pessoas vão interagir”, justifica.

O ECO.TIC 2017 Smart Cities é uma realização do Sebrae/PR em parceria com o Arranjo Produtivo Local (APL) de Tecnologia da Informação de Londrina e Região, a Central de Inovação, Desenvolvimento e Negócios Tecnológica (CINTEC), e o Sindicato da Indústria de Software do Paraná (Sinfor). Entre os patrocinadores estão Caixa, Sociedade Rural do Paraná, Fomento Paraná, Fiep, Sesi, Senai, Iel, Sercomtel Participações, Frezarin Tecnologia, Maptriz Smart City, Bis2Bis. O evento conta ainda com o apoio das entidades e empresas: Aintec/Intuel, UTFPR, PUC PR, UEL, Instituto Federal do Paraná, Unifil, IBM, Acil, Assespro, Codel, Instituto Smart City Business America, Prefeitura de Londrina, PEIEX, Hot Midia, Londrina Convention Bureau, Londrina Genial, Rede Massa, Massa News, RedFoot.

Inscrições

As inscrições para o ECO.TIC 2017 se encerram em 17 de outubro. O passaporte está disponível no site www.ecotic.net.br.

Programação

18 de outubro

19h às 19h30 - CREDENCIAMENTO

19h30 às 20h - ABERTURA OFICIAL

20h às 21h30 - PALESTRA: MEGA TENDÊNCIAS EM CIDADES INTELIGENTES | PETER KRONSTRØM – COPENHAGEN INSTITUTE

21h30 às 22h - PREMIAÇÃO HACKATHON SMART CITY

19 de outubro

PALCO SMART CITIES

08h às 08h30 – RECEPÇÃO E CAFÉ

08h30 às 09h20 – PALESTRA: METADESIGN, ECOSSISTEMAS E CIDADE DISTRIBUÍDA | CAIO VASSÃO – BOOTSTRAP COMUNICAÇÃO

09h20 às 10h10 – PALESTRA: AS CIDADES INTELIGENTES E HUMANAS | ANDRÉ GOMYDE – TERRACAP

10h30 às 11h20 – PALETRA: 4ª REVOLUÇÃO INDUSTRIAL OU INDÚSTRIA 4.0 | GUTO FERREIRA – ABDI

11h20 às 12h – SMART CITIES | CAIO VASSÃO | ANDRÉ GOMYDE | GUTO FERREIRA

13h50 às 14h – GRADUAÇÃO: STARTUPS AINTEC

14h às 15h – PAINEL: SMART INVESTMENTS | FOMENTO PARANÁ | BZPLAN | INSEED | EBANX

15h às 17h – WORKSHOP: VISÃO DA COMUNIDADE PARA LONDRINA SMART CITIES | CAIO VASSÃO – BOOTSTRAP COMUNICAÇÃO

17h30 às 18h – APRESENTAÇÃO E ENTREGA DOS RESULTADOS DO WORKSHOP

18h às 19h – HAPPY HOUR & NETWORK

PALCO TIC

09h30 às 10h30 – PALESTRA: A MANUFATURA DIGITAL E COMO ELA VAI IMPACTAR O SEU NEGÓCIO | EDERSON AMGARTEN – IST

10h30 às 11h30 – PALESTRA: WEARABLES: O QUE SÃO E QUE OPORTUNIDADES PODEM TRAZER | ANDRÉA M. ZATTA – IST

14h às 15h – PALESTRA: A NOVA DINÂMICA DA INTERNET INDUSTRIAL | MARCELO GUSTAVO RODRIGUES – ABII

15h às 16h – PAINEL: SMART AGRO – O POSICIONAMENTO DA SOCIEDADE RURAL DO PARANÁ NO AGRONEGÓCIO INTELIGENTE

16h às 17h – PALESTRA: INDÚSTRIA 4.0 E AS TENDÊNCIAS PARA 2018 | GARTNER | ANIBAL MENDES

17h às 17h45 – ENCONTRO DE NEGÓCIOS | EMPRESAS DE TIC COM SETORES ECONÔMICOS ESTRATÉGICOS.

