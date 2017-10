Sebrae/PR oferece oficinas gratuitas para microempreendedores individuais

Londrina, Cambé, Alvorada do Sul, Rolândia e Ibiporã terão oficinas de Acesso a Crédito e Compras Governamentais, além de consultorias sobre finanças e marketing

Microempreendedores individuais podem participar, neste mês de outubro, das oficinas de Acesso a Crédito e Compras Governamentais oferecidas, de forma gratuita, pelo Sebrae/PR em cinco municípios da região Norte do Estado. O objetivo da oficina Orientação para Acesso a Crédito é que os empresários conheçam, na prática, o passo a passo para organizar e planejar as finanças da empresa, bem como se relacionar com as instituições e conhecer as condições para concessão de crédito.

Já a oficina “Compras Governamentais” permite que o empresário conheça os passos para fornecer para o governo e instrui como participar de licitações municipais. Carolina Sayuri Tanaka, do Sebrae/PR, informa que as oficinas são gratuitas e exclusivas para microempreendedores individuais formalizados. “Queremos incentivar a busca pelo conhecimento. Além das oficinas, o empresário tem acesso à consultoria financeira e de marketing gratuita”, diz.

As oficinas acontecem em Londrina, Ibiporã, Cambé, Rolândia e Alvorada do Sul. Em Londrina, as consultorias sobre finanças e marketing serão realizadas na Sala do Empreendedor, na próxima quarta-feira (18), e no dia 27 de outubro, das 12 horas às 18 horas. A oficina Compras Governamentais será no dia 20 de outubro, das 19 horas às 22 horas, no Sindicato do Comércio Varejista de Londrina e Região (Sincoval). Para o dia 31 de outubro, também na sede do Sincoval, está programada a oficina de Crédito, das 19 horas às 22 horas.

Em Ibiporã, a oficina Compras Governamentais acontece na próxima quarta-feira (18), das 19 horas às 22 horas, no Centro Tecnológico do Trabalhador de Ibiporã (CTTI), que fica na praça Ciro Ibirá de Barros, 176. Já na Sala do Empreendedor de Ibiporã, que fica na rua Getúlio Vagas S/N, serão realizadas as consultorias sobre finanças no dia 25 de outubro, das 8 horas às 17 horas.

Em Cambé, o microempreendedor individual pode procurar a Sala do Empreendedor para participar das consultorias sobre finanças na próxima terça-feira (17), das 8h30 às 17 horas, e da oficina Compras Governamentais, das 19 horas às 22 horas. Na quarta- feira (18), será realizada a oficina de Crédito, das 19 horas às 22 horas.

Em Rolândia, as ações também serão na Sala do Empreendedor, que fica na avenida dos Expedicionários, 604. A oficina de Crédito será realizada no dia 25 de outubro, das 19h30 às 22h30. Em Alvorada do Sul, a oficina Compras Governamentais será no dia 19 de outubro, às 8h30, na Sala do Empreendedor, que fica na Alameda José Maria de Oliveira, 252, Centro.

Para participar das oficinas é preciso se inscrever com antecedência, por meio do telefone (43) 3373-8000, com a atendente Ana Clara, das 8 horas às 18 horas. Em Londrina, as oficinas têm capacidade para 80 participantes e, nos demais municípios, até 20 vagas. Para as consultorias especializadas de finanças e marketing, é preciso se inscrever com antecedência, nas salas do empreendedor.

Asimp/Sebrae