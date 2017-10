Rodada de Negócios do Compra Londrina está com inscrições abertas

As empresas interessadas em apresentar seus produtos e serviços durante a Rodada de Negócios do programa Compra Londrina devem fazer a inscrição até o dia 24 deste mês. O encontro será no dia 7 de novembro às 13h30, na ACIL. Cada empresa fornecedora terá 15 minutos para apresentar seus produtos e serviços, individualmente, e conhecer um pouco mais sobre as oportunidades de participar do mercado de licitações públicas.

A Prefeitura de Londrina e suas secretarias confirmaram presença como empresas âncoras (compradoras).

O objetivo do Compra Londrina é estimular e oferecer incentivo para o empresário local fomentar o seu produto e aumentar a competitividade entre empresas por meio da participação em licitações, pregões eletrônicos e outras modalidades definidas pela lei.

Somente em Londrina são mais de 60 empresas âncoras, sendo que 60% delas compram todo tipo de produto, segundo pesquisa realizada pelo Sebrae. Ainda de acordo com os dados, a movimentação total de compras públicas no município deve ultrapassar R$ 1,5 bilhão de reais por ano. Só a Prefeitura Municipal compra R$ 400 milhões.

Os empresários interessados em participar da rodada e apresentar seus produtos e serviços devem fazer suas inscrições pelo e-mail compralondrina@acil.com.br ou através do telefone (43) 3374-3010.